В США поуправляли роем из 28 дронов-убийц

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В США поуправляли роем из 28 дронов-убийцЗвучит как необычная тактика ведения боя
Ещё в апреле армия США провела свежие учения на полигоне Дагвей в штате Юта. Как стало известно, в рамках мероприятия один из операторов поуправлял роем «убийц» из 28 дронов.
По данным наших коллег из The Drive, запуск беспилотников производился в четыре подхода по семь аппаратов с самолётов и наземных установок.
При этом различная информация о наземных позициях условного противника, собираемая датчиками БПЛА, передавалась вертолёту UH-60 Black Hawk. Уже с данного боевого транспорта планировалось высадить штурмовой десант.
В свою очередь дроны, завершив разведывательную часть своей миссии, перешли к «тактике стимуляции, охоты, уничтожения и оценки».
Сообщается, что в качестве участников роя выступали аппараты Air-Launched, Tube-Integrated, Unmanned System 600 (ALTIUS 600). Их масса, в зависимости от полезной нагрузки, варьируется от 9 до 12 кг.