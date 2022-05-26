В США поуправляли роем из 28 дронов-убийц

По данным наших коллег из The Drive, запуск беспилотников производился в четыре подхода по семь аппаратов с самолётов и наземных установок.

При этом различная информация о наземных позициях условного противника, собираемая датчиками БПЛА, передавалась вертолёту UH-60 Black Hawk. Уже с данного боевого транспорта планировалось высадить штурмовой десант.

В свою очередь дроны, завершив разведывательную часть своей миссии, перешли к «тактике стимуляции, охоты, уничтожения и оценки».

Сообщается, что в качестве участников роя выступали аппараты Air-Launched, Tube-Integrated, Unmanned System 600 (ALTIUS 600). Их масса, в зависимости от полезной нагрузки, варьируется от 9 до 12 кг.