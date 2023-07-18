В США появилась новая Кремниевая долина

Так, в июне 2023 года столица США — Вашингтон — опередила прочие города по количеству вакансий в IT-сфере. За последние годы этот регион превратился в настоящий технологический центр, привлекая талантливых специалистов и компании из разных уголков страны.

По данным американской ассоциации CompTIA, число открытых IT-позиций в Вашингтоне в июне увеличилось на 1560 по сравнению с маем. Не отстают и другие города, такие как Лос-Анджелес, Финикс и Даллас, которые также показали значительный рост вакансий в этой сфере.

За этим подъёмом стоят как местные технологические компании, так и правительство. Постоянно растущий спрос на разнообразных IT-специалистов, от аналитиков до экспертов по информационной безопасности, побудил государственные ведомства активно искать новых талантов в этой области.

Отметим, что это становится интересной возможностью для молодых профессионалов и специалистов, которые хотят развиваться в данной сфере.