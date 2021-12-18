В США появилась первая цифровая кухня

Первая цифровая кухня откроется в Куяхога Фоллс, штат Огайо. В этом заведении не будет обеденного зала, но места во внутреннем дворике будут, и оно будет обслуживать только цифровые заказы, сделанные через сайт или мобильное приложение ресторана, а также через некоторые агрегаторы. Забрать еду можно будет как через подъездную кассу, так и через окна на улице.

Такой шаг продиктован пандемией, но компания ещё в 2019 году объявила, что перестроит свои рестораны, чтобы лучше обслуживать онлайн и мобильные заказы.