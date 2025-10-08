В США появилась школа, где всю программу формирует ИИ без участия учителей

Ученики посвящают до двух часов в день изучению математики и естественных наук. Специализированная ИИ-система отслеживает их успехи, а «наставники» оказывают постоянную поддержку и стимулируют мотивацию. Но это не учителя, а IT-специалисты.

После завершения базового курса ученики могут посещать четырехчасовые семинары, на которых они осваивают практические навыки, такие как ведение бизнеса, управление недвижимостью через платформы вроде Airbnb и использование инвестиционных инструментов.

На данный момент школа располагает 16 кампусами. В сентябре 2025 года её посетила министр образования США Линда Макмахон. Руководство школы утверждает, что их ученики неизменно входят в топ-1% по результатам стандартизированных тестов.

Тем не менее, педагоги видят опасность такого образования. Некоторые педагоги выражают сомнения в эффективности использования ИИ в образовании, ссылаясь на отсутствие научных доказательств. Они также обеспокоены чрезмерной зависимостью от технологий.