В США появились специальные TikTok-особняки

Из-за молниеносного роста популярности TikTok, популярные блогеры этого сервиса были вынуждены искать себе подходящую локацию для съемок, которая одновременно с этим могла бы выступать в качестве жилья, сообщает Bloomberg. Именно таким типом недвижимости и выступают контент-дома, к которым у блогеров, между прочим, есть определенные требования.

Так как интерьеры таких домов используются как фон при создании контента, необходимо, чтобы он был максимально красивым, но при этом подходящим для съемок. В нем также должен быть лифт, бассейн, огромное число спальных комнат, собственная парковка, а также просторные кухни и зоны для отдыха. Отдельным пунктом чаще всего идет необходимость наличия “прекрасных видовых характеристик” жилья.

Сообщается, что средняя цена таких домов находится на том уровне, который могут себе позволить лишь звезды соцсетей с доходом от 30 до 50 тыс долларов или от 2.3 до 3.9 млн рублей в месяц.