В США появился ещё один магазин с полностью автоматизированной кассой

Кассовая система Aldi Go разработана компанией Grabango. Кассовое оборудование использует камеры на основе компьютерного зрения и датчики, установленные на потолке, чтобы следить за покупателями, когда они проходят через магазин, и записывать товары, которые они выбирают.

Отличие этой системы от подобных, в частности, от той, которая используется в Amazon, — в масштабах магазина. Магазин Aldi, о котором идёт речь, — относительно небольшая торговая точка. Покупатели, проходя через кассу, просто проводят транзакцию в одно движение смартфона.