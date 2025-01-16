В США появился ещё один потенциальный покупатель TikTok — блогер MrBeast

Известно, что блогеру уже предложили помощь несколько миллиардеров. Окончательное решение ещё не принято, но MrBeast вполне может стать покупателем TikTok.

У этого блогера 340 млн подписчиков на его YouTube-канале. Ежегодно канал приносит MrBeast порядка $700 млн. При этом стоимость американского приложения TikTok — $250 млрд.