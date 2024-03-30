В США появился ИИ-робот, делающий точечный массаж

Сеть массажных салонов Aescape разбросана по Нью-Йорку. Для выполнения массажа пользователь активирует приложение Aescape на своём смартфоне, и когда укладывается на массажный стол, оснащённый ИИ, робот уже имеет о «пациенте» первичную информацию. Манипуляторы предназначены не только для собственно массажа, но и для картографирования тела с помощью встроенных датчиков.

Робот создаёт более 1,1 млн анатомических 3D-точек, после чего определяет наиболее актуальные для проведения точечного массажа. Также «массажистом» можно управлять посредством сенсорного экрана, расположенного под подголовником.

При этом руки робота такие же тёплые, как у человека, повторяют их форму и силу. Манипуляторы двигаются одновременно и оказывают одинаковое давление, выполняя вдвое больше работы за вдвое меньшее время, чем человек.

«Наши роботы двигаются так, что это кажется очень знакомым. Это очень важно. Это должно быть похоже на то, что вы уже понимаете. Но в то же время мы очень хотели расширить возможности, которые могут быть реализованы только с помощью технологий», — рассказал Эрик Литман, основатель и генеральный директор Aescape.