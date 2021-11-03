В США появился первый в мире мэр с зарплатой в биткоинах

Наука и технологии
Сегодня в 13:34
1 мин.
В США появился первый в мире мэр с зарплатой в биткоинахИ он тот ещё евангелист криптотехнологий
Как стало известно, вчера в Майами был переизбран действующий мэр города — Фрэнсис Суарес. Но что более интересно, он стал первым градоначальником, который будет получать заработную плату в криптовалюте.
В качестве постоянной валюты для оплаты труда Суареса был выбран биткоин. Что интересно, напрямую подобную инициативу всё ещё невозможно реализовать. А потому мэр заявил о планах воспользоваться услугами сервиса Strike.
Напомним, что Суарес достаточно давно является сторонником криптовалюты. В своё время он даже заявлял о намерении превратить Майями в крипто-хаб. В том числе он хочет сделать возможным получение зарплаты в биткойнах для всех жителей города.
Отметим, что по официальным данным зарплата мэра Майами составляет 187 500 долларов в год. Это около 15 625 долларов, 0,25 биткойна или более 1 млн рублей в месяц.
Источник: Cointelegraph