В США появился первый в мире мэр с зарплатой в биткоинах

В качестве постоянной валюты для оплаты труда Суареса был выбран биткоин. Что интересно, напрямую подобную инициативу всё ещё невозможно реализовать. А потому мэр заявил о планах воспользоваться услугами сервиса Strike.

Напомним, что Суарес достаточно давно является сторонником криптовалюты. В своё время он даже заявлял о намерении превратить Майями в крипто-хаб. В том числе он хочет сделать возможным получение зарплаты в биткойнах для всех жителей города.

Отметим, что по официальным данным зарплата мэра Майами составляет 187 500 долларов в год. Это около 15 625 долларов, 0,25 биткойна или более 1 млн рублей в месяц.