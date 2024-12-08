В США появился претендент на покупку американского подразделения соцсети TikTok

Согласно материалу издания New York Post, Маккорт получил поддержку инвесторов на сумму $20 млрд для потенциальной покупки американского подразделения TikTok у материнской компании, офис который находится в Китае, — ByteDance.

Маккорт владеет интернет-компанией Project Liberty, в которую входят коммерческое подразделение и некоммерческий исследовательский институт. При этом потенциальный покупатель TikTok получил от инвесторов «неофициальные обязательства». Поэтому, вероятнее всего, последуют дополнительные раунды переговоров.

В ходе нескольких интервью Маккорт заявлял, что его компания «имеет уникальную возможность взять на себя управление TikTok». Он уверяет, что будет уделять внимание прежде всего безопасности пользователей, если ему удастся купить соцсеть.

«Технология, которую мы создаём, уважает людей, возвращая им право собственности и контроль над их личностью и данными, и не следит за ними. Это возможно, потому что мы не находимся под влиянием иностранных игроков, не зависим от крупных технологических корпораций и создали необходимые технологии, которые могут поддерживать эту мощную платформу, любимую более чем 170 миллионами американцев», — заявил предприниматель.