В США появился стартап Viven по разработке ИИ-двойников отсутствующих сотрудников

Как сообщает TechCrunch, Ашутош Гарг и Варун Качолия из компании Eightfold, занимающейся подбором персонала с помощью искусственного интеллекта, стремятся решить эту проблему посредством Viven — нового цифрового стартапа, разрабатывающего ИИ-двойников.

Viven создаёт цифровой двойник для каждого сотрудника на основе электронной почты, Slack, Google Docs и других внутренних документов. Это позволяет другим сотрудникам запрашивать доступ к важной информации, даже когда исходный пользователь недоступен.

Технология обеспечивает конфиденциальность с помощью парного контекста и защиты данных, гарантируя, что конфиденциальная информация доступна только авторизованному персоналу. Концепция позволяет ИИ точно определять, к каким данным и кому можно получить доступ.