В США появится школа, где ИИ заменит учителей

Школа, которая недавно получила одобрение от Совета по образовательным учреждениям штата Аризона, предлагает уникальный подход. В течение этих двух часов ИИ анализирует ответы студентов, время, затраченное на задания, и даже их эмоциональные реакции, чтобы оптимизировать сложность и подачу материала. Это помогает ученикам избежать скуки или фрустрации, обеспечивая оптимальные условия для их обучения.

Остальную часть дня учащиеся будут посвящать мастер-классам по жизненным навыкам, таким как финансовая грамотность, ораторское мастерство, постановка целей, предпринимательство и креативное решение проблем. Учителей в привычном понимании в школе не будет — вместо них работают «наставники», которые проводят эти занятия.

Этот подход уже используется в Техасе, где студенты Alpha School обучаются по аналогичной системе. Согласно заявлению основателей Unbound, их студенты усваивают в два раза больше материала по сравнению с учащимися традиционных школ, несмотря на короткий учебный день.