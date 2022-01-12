В США появятся "умные" пистолеты

Компания LodeStar Works представила свой 9-мм "умный" пистолет для акционеров и инвесторов в Бойсе. А компания SmartGunz LLC, утверждает, что сотрудники полиции уже проводят бета-тестирование ее продукта - аналогичной, но более простой модели.

Соучредитель компании LodeStar Гарет Глейзер сказал, что умные пистолеты могут предотвратить случайные трагедии, используя технологию для проверки подлинности личности пользователя и отключения оружия, если кто-то еще попытается выстрелить из него.

Это также позволит сделать бесполезным потерянное или украденное оружие и обеспечить безопасность полицейских и тюремных охранников, опасающихся захвата их средств обороны.

Обе компании надеются выпустить свой продукт в продажу в этом году. Пистолет LodeStar будет продаваться в розницу по цене 895 долларов.