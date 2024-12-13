В США правозащитники призвали полицию отказаться от использования «ИИ-писаря»

Представители ACLU в письме заявили, что обеспокоены тем фактом, что полиция отдаёт технологии на откуп написание отчётов и ведение протоколов. Ни одна технология не гарантирует отсутствие предвзятости и ошибок.

По мнению правозащитников, если полицейские будут излишне полагаться на ИИ, то попросту перестанут думать и начнут упускать важные детали в административных и уголовных делах.

Источник отмечает, что у компании Axon, которая является также поставщиком нагрудных камер американской полиции, далеко не самая лучшая репутация на рынке. Это же вполне может касаться и «умных» технологий.