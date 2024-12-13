Опубликовано 13 декабря 2024, 20:211 мин.
В США правозащитники призвали полицию отказаться от использования «ИИ-писаря»Из-за потенциальных ошибок
В США правозащитники из организации Американский союз защиты гражданских свобод (ACLU) обратились к полиции Штатов с открытым письмом, в котором требуют обратить внимание на серьёзные риски, которые несёт ИИ, используемый в качестве «писаря». В начале года полиция США в некоторых штатах начала использовать ИИ-модель от компании Axon для написания протоколов и отчётов, чтобы минимизировать бумажную работу.
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Представители ACLU в письме заявили, что обеспокоены тем фактом, что полиция отдаёт технологии на откуп написание отчётов и ведение протоколов. Ни одна технология не гарантирует отсутствие предвзятости и ошибок.
По мнению правозащитников, если полицейские будут излишне полагаться на ИИ, то попросту перестанут думать и начнут упускать важные детали в административных и уголовных делах.
Источник отмечает, что у компании Axon, которая является также поставщиком нагрудных камер американской полиции, далеко не самая лучшая репутация на рынке. Это же вполне может касаться и «умных» технологий.