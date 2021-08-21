В США предложили бороться с глобальным потеплением при помощи кондиционеров

Такое заявление Уэйн сделал в рамках экологического саммита NAPE в Хьюстоне, высказываясь на тему доклада ООН о прямой связи глобального потепления и человеческой деятельности. По его мнению, для борьбы с таким положением дел следует лишь “включить этот проклятый кондиционер” вместо внедрения нескольких экологических запретов.

“Вместо того, чтобы потратить 78 триллионов долларов на остановку производств по всему миру, запретить странам третьего мира использовать угольную электроэнергию и тому подобное — включите этот проклятый кондиционер. Это так просто”, — высказался глава нефтяного регулятора.