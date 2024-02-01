В США предложили изменить ПДД, чтобы ИИ регулировал скорость автомобилей

Как отмечается, в некоторых современных автомобилях уже встроены блоки управления скоростью, блокирующие превышение определённых пределов независимо от водителя. Предлагается, чтобы все автомобили, произведённые с 2027 года, оснащались технологией GPS и бортовыми камерами для обнаружения превышения скорости.

В пояснительной записке к законопроекту сказано, что гипотетическая технология может выдавать звуковые, визуальные или тактильные предупреждения водителю и, в конечном итоге, ограничивать скорость автомобиля. Работа систем должна быть основана на алгоритмах ИИ, а скорость не должна превышать 10 миль в час — 16 км/ч.

«Я не думаю, что большинство людей сочтёт это злоупотреблением властью. У нас есть ограничения скорости, большинство людей поддерживают ограничения скорости, потому что знают, что скорость убивает. Я думаю, если бы вы спросили кого-нибудь, должны ли люди превышать скорость более чем на 10 миль в час, если вы не скорая помощь, я думаю, большинство людей ответили бы "нет"», — объяснил сенатор свою позицию.