В США предложили изобразить Трампа на новых купюрах $250

В настоящее время действующие законы не разрешают размещение изображений живых людей на американской валюте, но Уилсон намерен внести изменения в этот закон. Он считает, что это будет своеобразным признанием «президента Трампа и его финансовой политики», а также явным контрастом с предыдущей Администрацией.

«С радостью сообщаю, что разрабатываю законопроект, предписывающий Бюро гравировки и печати создать купюру в 250 долларов с изображением Дональда Дж. Трампа», - написал Уилсон, в своём Х-аккаунте.