В США предложили оснащать авианосцы лазерным оружием для противодействия Китаю

Вообще, в Пентагоне не скрывают тот факт, что считают увеличивающееся число китайских военных кораблей, в том числе вооружённых ракетами, серьёзной проблемой. Военное Обозрение пишет, что доклад CNO содержал потенциальных способа противодействия «китайской угрозе».

Одним из них и является установка на авианосцы ВМС США боевых лазеров «достаточного объёма энергии». С их помощью военные намерены перехватывать китайские ракеты.

При этом также, в качестве меры борьбы с потенциальным противником, лазерами хотят оснастить и беспилотные надводные корабли военно-морских сил США. С их помощью американские военные могли бы патрулировать территорию с целью отслеживания «угроз, исходящих от китайских ВМС».