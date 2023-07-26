В США предложили запретить разработку цифрового доллара и ввести уголовное наказание за это

Дэвидсон убеждён, что цифровой актив Федеральной резервной системы США (CBDC) станет средством контроля и принуждения граждан. По мнению конгрессмена, необходимо не только остановить и запретить все разработки этой валюты, но и прописать в Уголовном кодексе соответствующие статьи.

Дэвидсон заявил, что деньги должны служить стабильным средством сбережения, свободным от «манипулятивных рук» центральной власти. Он настаивает на необходимости системы «надёжных денег», позволяющей проводить «одноранговые транзакции без разрешения».

Политик говорит о том, что к его позиции присоединяется всё больше других политических и общественных деятелей и экономистов.