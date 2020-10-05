В США предположили возможность "блокировки" российских C-400

Это предположение основано на росте количества патрулирований Королевской военно-воздушные силы и Королевского военно-морского флота Великобритании рядом с российскими границами, где, к слову, и находятся С-400. Таким образом у британских военных была возможность обнаружить слабые места в противовоздушной обороне, создаваемой отечественной системой.

Авторы также отмечают, что не исключают вероятность того, что эта ситуация может помочь американским истребителям пятого поколения F-22 Raptor и F-35 Lightning II, во время приближения к российским границам, остаться незамеченными системами С-400.