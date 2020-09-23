В США предрекли закат российских истребителей Су-57

Отметим, что в своей свежей публикации издание также прокомментировало заявления помощника по закупкам министра Военно-воздушных сил США Уилла Ропера. Напомним, что он заявил о проведении летных испытаний “истребителя шестого поколения”. В свою очередь The Drive отметило, что чиновник мог подразумевать тестирование соответствующей платформы, предполагающей существование семейства разнообразных летательных аппаратов и связанных с ними датчиков.