В США предрекли закат российских истребителей Су-57
При этом постепенное снижение роли в боевых действиях может настигнуть не только российский Су-57, но и американский F-35 Lightning II, пишетhttps://www.thedrive.com/the-war-zone/36509/the-air-forces-secret-next-gen-air-dominance-demonstrator-isnt-what-you-think-it-is) издание The Drive:
Боевая авиация будущего будет выглядеть кардинально иначе, чем она выглядела десятилетия назад. В результате мы, вероятно, вступаем в закат эпохи, когда истребитель безраздельно властвует в области воздушных боев.
Отметим, что в своей свежей публикации издание также прокомментировало заявления помощника по закупкам министра Военно-воздушных сил США Уилла Ропера. Напомним, что он заявил о проведении летных испытаний “истребителя шестого поколения”. В свою очередь The Drive отметило, что чиновник мог подразумевать тестирование соответствующей платформы, предполагающей существование семейства разнообразных летательных аппаратов и связанных с ними датчиков.