В США предсказали доминирование китайской навигационной системы BeiDou над GPS

Горман объяснил, что китайская навигационная система BeiDou более популярна и востребована в развивающихся странах, потому что на орбите в настоящее время находится всего 56 спутников BeiDou, тогда как спутников в составе американской навигационной системы GPS в 2 раза больше. Но у BeiDou кратно больше наземных станций и в целом более продвинутая инфраструктура.

Поэтому среди всех конкурентов США, таких как Китай, Россия и Индия, именно Китай является главным претендентом на лидерство и долгое доминирование в сфере навигационных спутниковых технологий.

К тому же глава Zephr подчеркнул, что на фоне развития китайских решений, американская GPS 3, которая якобы является новым поколением, предлагает незначительные улучшения по сравнению с предшественником — GPS 2.