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Наука и технологии
Опубликовано 13 апреля 2024, 19:30
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В США предсказали доминирование китайской навигационной системы BeiDou над GPS

Благодаря инфраструктуре
Шон Горман, генеральный директор и соучредитель компании Zephr, разработчика технологии точного геопозиционирования с помощью GPS, в статье для издания SpaceNews рассказал, что Китай вполне может стать лидером в сфере навигационных технологий.
В США предсказали доминирование китайской навигационной системы BeiDou над GPS

© Ferra.ru

Горман объяснил, что китайская навигационная система BeiDou более популярна и востребована в развивающихся странах, потому что на орбите в настоящее время находится всего 56 спутников BeiDou, тогда как спутников в составе американской навигационной системы GPS в 2 раза больше. Но у BeiDou кратно больше наземных станций и в целом более продвинутая инфраструктура.

Поэтому среди всех конкурентов США, таких как Китай, Россия и Индия, именно Китай является главным претендентом на лидерство и долгое доминирование в сфере навигационных спутниковых технологий.

К тому же глава Zephr подчеркнул, что на фоне развития китайских решений, американская GPS 3, которая якобы является новым поколением, предлагает незначительные улучшения по сравнению с предшественником — GPS 2.

Источник:SpaceNews
Автор:Андрей Кадуков
Теги:
#спутниковая навигация
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#GPS
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#сша
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#Китай