В США предсказали пик распространения омикрон-штамма COVID-19

Несомненно, мы всё ещё находимся в разгаре пандемии. Вчера у нас было 300 тыс случаев. Это пандемия. Надеюсь, мы выберемся из этого и перейдём к фазе, когда у нас будет хороший контроль. Но сейчас нас там нет.