В США предсказали пик распространения омикрон-штамма COVID-19

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В США предсказали пик распространения омикрон-штамма COVID-19Ждать осталось недолго
Американский ведущий специалист по инфекционным заболеваниям Энтони Фаучи спрогнозировал пик заболеваемости омикрон-штаммом COVID-19 в стране в рамках интервью, данного NewsNation.
По словам специалиста, что учитывая территорию Соединённых Штатов и ту ситуацию с вакцинацией, которая есть в стране, до пика распространения новой мутации осталось чуть более пары недель.
Несомненно, мы всё ещё находимся в разгаре пандемии. Вчера у нас было 300 тыс случаев. Это пандемия. Надеюсь, мы выберемся из этого и перейдём к фазе, когда у нас будет хороший контроль. Но сейчас нас там нет.
Энтони Фаучи
Напомним, что по последним данным, в США лишь 61,9% населения полностью вакцинированы. В то же время страна находится в лидерах по числу заражений и летальных исходов из-за новой инфекции.
Источник: NewsNation