В США предсказали рост биткоина до $100 тысяч после выборов президента

Первый всплеск цены биткоина, связанный с политикой, был зафиксирован в 2012 году: тогда монета торговалась ниже $12, а после выборов взлетела до $1137, показав рост более чем на 10 640%. «Этот скачок продемонстрировал, как периоды выборов могут вызывать экспоненциальный рост», — отметил портал Coinpost.

Период выборов 2016 года продемонстрировал похожую тенденцию к росту актива. Биткоин резко вырос в течение 2017 года, достигнув пика около $20 000 долларов к концу года. Был зафиксирован рост примерно на 2698%.

Это же произошло в 2020 году: биткоин продемонстрировал «последовательную модель послевыборных ралли». После выборов монета выросла с $14 000, достигнув порядка $69 000 долларов к концу 2021 года, рост составил 386,07%.

На этом основании аналитики считают, что, независимо от того, кто засядет в Белом доме, BTC может вырасти до $100 000.

«В частности, победа Трампа может привести к резкому скачку цен, в то время как победа Харрис может ослабить немедленный импульс», — отмечается в материале.