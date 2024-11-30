В США предсказали рост Ethereum благодаря уходу с должности главы регулятора

Опубликовано 30 ноября 2024, 22:301 мин.
В США предсказали рост Ethereum благодаря уходу с должности главы регулятораСкачок связан даже не с новым президентом
В США до вступления в должность Трампа начал расти «открытый интерес» инвесторов к Ethereum.
Эксперты ожидают ралли актива выше $4000. Но связана эта тенденция не столько с Трампом, сколько с главным «противником» криптовалют в США, главой Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) Гэри Генслером.
В ноябре он заявил, что покинет свой пост при смене президента. Генслер — активный сторонник финансовых реформ, начатых Бараком Обамой и продолженных при Байдене. Этот чиновник известен жёстким подходом к регулированию финансовой сферы, включая криптовалюты.