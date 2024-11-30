В США предсказали рост Ethereum благодаря уходу с должности главы регулятора

Эксперты ожидают ралли актива выше $4000. Но связана эта тенденция не столько с Трампом, сколько с главным «противником» криптовалют в США, главой Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) Гэри Генслером.

В ноябре он заявил, что покинет свой пост при смене президента. Генслер — активный сторонник финансовых реформ, начатых Бараком Обамой и продолженных при Байдене. Этот чиновник известен жёстким подходом к регулированию финансовой сферы, включая криптовалюты.