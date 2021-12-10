В США представили беспилотник с возможностью взлёта и посадки на любые поверхности

Mojave получил фюзеляж от Gray Eagle, но имеет не заимствованное крыло с меньшим размахом — 15,8 метра, с отклоняемыми предкрылками и двухщелевыми закрылками, обеспечивающими максимальную подъёмную силу.

Но ключевое отличие нового беспилотника в возможности укороченного взлёта и посадки, что позволяет ему взлетать и приземляться в любых условиях: из высохшего русла реки, с грунтовой дороги, песка или на них. Для разгона беспилотнику нужно не более 152 метров, это позволяет использовать его на авианосцах и десантных кораблях.

Mojave способен нести до 1600 кг полезной нагрузки, а также до 16 ракет AGM-114 Hellfire класса «воздух-поверхность». В воздухе может находиться до 25 часов.