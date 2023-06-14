В США представили детализированную 3D-карту Марса, доступную на смартфонах

Фотокамера Context Camera орбитального модуля NASA Mars Reconnaissance Orbiter делает снимки с разрешением до 6 м на пиксель, захватывая территорию шириной 30 км и длиной 160 км. Карта создавалась наложением пар фото одной и той же местности и их обработки с помощью суперкомпьютера, что позволило исследователям разработать цифровые объёмные модели с последующим формированием детального 3D-ландшафта в высоком разрешении.

При этом карта доступна на любых смартфонах и других пользовательских устройствах. Как отмечают учёные, это позволит любому желающему принять участие в исследованиях Красной планеты.