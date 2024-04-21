В США представили ИИ-робота для автономной сборки и ремонта других роботов

Опубликовано 21 апреля 2024, 09:00
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В США представили ИИ-робота для автономной сборки и ремонта других роботовМашина действует полностью без участия человека
Несколько аспирантов Стэнфордского университета в США и робототехников из Google DeepMind, участники проекта Aloha Unleashed, представили робота Aloha 2. Это полностью автономная машина, способная собирать и ремонтировать других роботов.
© Ayzaan Wahid / YouTube
Aloha 2 оснащён двумя манипуляторами и полностью автономен, может собирать или ремонтировать других роботов либо совершать различные сложные действия вообще без участия человека. В ходе демонстрационного эксперимента энтузиасты показали, как Aloha 2 заменил повреждённые манипуляторы-клешни для захвата у другого робота.
Разработки Aloha Unleashed могут выполнять и точные действия, такие как аккуратное развешивание футболок на вешалки и завязывать шнурки.