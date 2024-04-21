В США представили ИИ-робота для автономной сборки и ремонта других роботов

Aloha 2 оснащён двумя манипуляторами и полностью автономен, может собирать или ремонтировать других роботов либо совершать различные сложные действия вообще без участия человека. В ходе демонстрационного эксперимента энтузиасты показали, как Aloha 2 заменил повреждённые манипуляторы-клешни для захвата у другого робота.

Разработки Aloha Unleashed могут выполнять и точные действия, такие как аккуратное развешивание футболок на вешалки и завязывать шнурки.