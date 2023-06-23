В США представили новый военный бюджет на закупку спутников для космической обороны

Речь идёт о спутниках предупреждения о ракетном нападении. Инициатором проекта и главным получателем денег являются Космические силы США, один из основных подрядчиков — Aerospace. Первый бюджет на эти цели был принят четыре года назад. Теперь же сумма, которая запланирована на закупку спутников в 2024 финансовом году, — $30,3 млрд. Это в 2 раза больше предыдущего запроса денег.

В отчёте Aerospace Corp сказано, в частности, что предлагаемый бюджет и объём закупок спутников — самые крупные, запланированные Космическими силами США на ближайшие несколько лет.

«Это увеличение (бюджета) поддерживает рост ядерных командных и управляющих космических аппаратов следующего поколения, которые будут выглядеть намного иначе, чем их предшественники, и отражает стремление администрации к увеличению количества космических средств на более низких орбитах», — заявил в ходе доклада сотрудник Центра космической политики и стратегии корпорации Aerospace Сэм Уилсон.