В США представили передвижную электростанцию, автоматически следящую за Солнцем

Система слежения будет направлять станцию за Солнцем, чтобы обеспечивать наилучшие условия освещённости. Mars Bot получил колёса для передвижения, а также датчики движения и «умную» систему навигации, чтобы объезжать препятствия и не попадать в тень в ходе движения.

Когда станция находится в режиме ожидания, панели располагаются в сложенном состоянии внутри защитного кожуха, а при необходимости автоматически выдвигаются в четырёх направлениях. Разработчики заявили, что суммарная выходная мощность панелей в развёрнутом состоянии — 600 Ватт при эффективности преобразования энергии в 25%. Энергия накапливается во встроенном аккумуляторе ёмкостью 5 кВт/ч. В корпус станции встроены розетки для подключения потребителей.