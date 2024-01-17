В США представили передвижную электростанцию, автоматически следящую за Солнцем

17:01, 17 января 2024
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В США представили передвижную электростанцию, автоматически следящую за СолнцемАппарат будет ездить за Солнцем для наилучших условий освещённости
На выставке CES 2024 американская компания Jackery представила передвижную роботизированную электростанцию с раздвижными солнечными панелями Mars Bot. Аппарат оснащён системой автоматического слежения за Солнцем, чтобы всегда получать солнечную энергию.
© Jackery
Система слежения будет направлять станцию за Солнцем, чтобы обеспечивать наилучшие условия освещённости. Mars Bot получил колёса для передвижения, а также датчики движения и «умную» систему навигации, чтобы объезжать препятствия и не попадать в тень в ходе движения.
Когда станция находится в режиме ожидания, панели располагаются в сложенном состоянии внутри защитного кожуха, а при необходимости автоматически выдвигаются в четырёх направлениях. Разработчики заявили, что суммарная выходная мощность панелей в развёрнутом состоянии — 600 Ватт при эффективности преобразования энергии в 25%. Энергия накапливается во встроенном аккумуляторе ёмкостью 5 кВт/ч. В корпус станции встроены розетки для подключения потребителей.
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