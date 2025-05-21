Наука и технологии
Опубликовано 21 мая 2025, 15:00
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В США представили первую атомную гравитационную бомбу B61-13

Это продолжение уже существующего семейства
Американский отраслевой журнал The Aviationist сообщает, что Управление национальной ядерной безопасности США завершило производство первой ядерной бомбы B61-13 в Амарилло, Техас. Бомба была представлена на церемонии с участием министра энергетики США Криса Райта.
В США представили первую атомную гравитационную бомбу B61-13

© NNSA

B61-13 будет дополнять B61-12 и обладает более высокой мощностью, заменяя B61-7. Модернизация, включая наведение для повышения точности, обеспечивает современные меры безопасности и защиты.

Источник уточняет, что семейство B61 — самое долговечное ядерное оружие в арсенале США — будет оставаться на вооружении благодаря усовершенствованию текущих бомб ещё много лет. Решение о создании B61-13 было анонсировано два года назад, и программа была реализована опережая график.

Источник:The Aviationist
Автор:Андрей Кадуков
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