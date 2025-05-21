В США представили первую атомную гравитационную бомбу B61-13

B61-13 будет дополнять B61-12 и обладает более высокой мощностью, заменяя B61-7. Модернизация, включая наведение для повышения точности, обеспечивает современные меры безопасности и защиты.

Источник уточняет, что семейство B61 — самое долговечное ядерное оружие в арсенале США — будет оставаться на вооружении благодаря усовершенствованию текущих бомб ещё много лет. Решение о создании B61-13 было анонсировано два года назад, и программа была реализована опережая график.