В США представили план Replicator на случай войны с Китаем

Заместитель министра обороны страны, Кэтлин Хикс, объявила о намерении ввести в эксплуатацию тысячи автономных боевых беспилотников с искусственным интеллектом в ближайшие полтора-два года.

Основная цель — противостоять возможному китайскому вторжению на Тайвань.

Пентагон рассчитывает, что массовое использование дронов позволит нивелировать численное превосходство Народно-освободительной армии Китая. В рамках плана Replicator, до 2025 года предполагается задействовать беспилотники различных классов: летающие, наземные, надводные, подводные и даже космические.

Эти устройства будут способными действовать как индивидуально, так и в группах, даже при отсутствии связи.

Основным преимуществом подобной тактики является сохранение жизней военнослужащих, поскольку дроны являются относительно недорогими.

Стоит отметить, что тем не менее США не стоит рассчитывать на лёгкую победу: Китай является ядерной державой с гиперзвуковым оружием и крупнейшим военно-морским флотом.