В США представили похожее на лифт устройство для создания голограммы собеседника

Во время видеосвязи Holobox выводит голограмму собеседника в полный масштаб, создавая ощущение реального присутствия человека. Устройство с помощью специализированного софта анализирует видеосигнал с камеры и преобразует в голограмму. Для создания голограммы достаточно камеры и белого фона за спиной. Как объясняют разработчики, голограмма передается через Сеть между двумя Holobox: на втором устройстве изображение отображается на прозрачном экране.

Существует и уменьшенная версия — Holobox Mini, имеющая такой же функционал. Holobox Mini умещается на столе или полке. Устройство выводит голограмму в масштабе 1:4.