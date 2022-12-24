В США предупредили, что российская межконтинентальная ракета «Сармат» почти готова к боевому развёртыванию

Как отмечается, ракетная система прошла все необходимые испытания в апреле 2022 года. «Сармат» может нести до 15 ядерных боеголовок, что на 5 единиц больше по сравнению с одним из предшественников — Р-36М.

«Ракета работает на жидком топливе и относится к категории "сверхтяжёлых" межконтинентальных баллистических ракет — ракет с достаточной грузоподъёмностью для доставки нескольких боеголовок, размещённых в так называемой разделяемой головной части индивидуального наведения. Другими словами, одна ракета теоретически может поразить до 15 ближайших целей», — сказано в публикации.