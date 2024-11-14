Наука и технологии
Опубликовано 14 ноября 2024, 06:00
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В США предупредили о лазейке в законах, которую хакеры используют для кражи данных

Для таких решений не нужны судебные постановления
ФБР признало серьёзную законодательную проблему, которой пользуются хакеры. Речь идёт о Emergency Data Requests (EDR) — срочных (экстренных) запросах на получение личных данных пользователей от технологических компаний.
В США предупредили о лазейке в законах, которую хакеры используют для кражи данных
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Хакеры апеллируют к срочности ввиду возможности пресечь тяжёлое преступление, в том числе торговлю людьми и убийство. Они от лица органов требуют у компаний раскрыть данные граждан. Для получения информации хакеры отправляют требования с компроментированных адресов электронной почты полиции и других ведомств.

Проблема в том, чем как раз злоумышленники и пользуются, что отправка срочных сообщений с конфиденциальными данными не требует судебных решений.

«Киберпреступники получают доступ к скомпрометированным адресам электронной почты США и иностранных правительств и используют их для проведения мошеннических экстренных запросов на доступ к данным у американских компаний, подвергая личную информацию клиентов дальнейшему использованию в преступных целях», — сказано в отчёте ФБР.