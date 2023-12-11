В США предупредили об опасности QR-кодов

Эти коды, которые мы часто сканируем для удобства, могут оказаться инструментом для кражи личной информации или денег.

Согласно отчету FTC, мошенники размещают QR-коды в неожиданных местах или отправляют их по электронной почте, ожидая, когда жертвы перейдут по ссылке, ведущей к краже данных или денег.

Компания по кибербезопасности Trellix обнаружила более 60 000 примеров атак с использованием QR-кодов только в III квартале этого года. Среди популярных схем были имитации сотрудников кадровых служб и почтовые мошенничества.

Чтобы защититься, FTC рекомендует игнорировать неожиданные сообщения с QR-кодами, особенно если они содержат срочные просьбы.

Важно также проверять URL-адреса, которые отображаются при сканировании, чтобы убедиться, что они ведут на доверенные сайты. Однако даже легальные QR-коды могут показывать сокращенные и непонятные веб-адреса, поэтому лучше напрямую переходить на известные вам сайты.