Опубликовано 22 августа 2025, 13:36
В США предупредили технологические компании о рисках из-за законов ЕС

Опасения ослабления защиты данных
Глава Федеральной торговой комиссии США (FTC) предупредил крупные технологические компании о возможных нарушениях американского законодательства при попытках соблюсти законы ЕС и Великобритании. В первую очередь это касается Apple, Alphabet и других крупных игроков рынка.
Американские власти выразили обеспокоенность тем, что европейский Закон о цифровых услугах и британский Закон об онлайн-безопасности, направленные на борьбу с незаконным и вредоносным контентом, могут заставить компании ослабить защиту данных и конфиденциальность для пользователей из США. В случае применения единых политик безопасности и конфиденциальности по всем регионам, американские пользователи рискуют потерять часть защиты своих данных.

FTC направила письма компаниям с требованием обсудить, как они планируют соблюдать иностранные законы, не нарушая при этом национальное законодательство. В список адресатов вошли также Amazon, Microsoft и другие компании

Ранее британские власти отказались от требования к Apple создать бэкдор для доступа к зашифрованным данным американских граждан. В августе США также поручили дипломатам в Европе лоббировать против Закона о цифровых услугах, считая, что некоторые положения могут противоречить американским нормам.

Источник:Reuters
Автор:Булат Кармак
