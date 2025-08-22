В США предупредили технологические компании о рисках из-за законов ЕС

Американские власти выразили обеспокоенность тем, что европейский Закон о цифровых услугах и британский Закон об онлайн-безопасности, направленные на борьбу с незаконным и вредоносным контентом, могут заставить компании ослабить защиту данных и конфиденциальность для пользователей из США. В случае применения единых политик безопасности и конфиденциальности по всем регионам, американские пользователи рискуют потерять часть защиты своих данных.

FTC направила письма компаниям с требованием обсудить, как они планируют соблюдать иностранные законы, не нарушая при этом национальное законодательство. В список адресатов вошли также Amazon, Microsoft и другие компании

Ранее британские власти отказались от требования к Apple создать бэкдор для доступа к зашифрованным данным американских граждан. В августе США также поручили дипломатам в Европе лоббировать против Закона о цифровых услугах, считая, что некоторые положения могут противоречить американским нормам.