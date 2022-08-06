В США прекратили разрабатывать самую дешёвую ракету в мире

После очередного провального запуска Rocket 3.3 в июне компания решила завершишь проект. Rocket 3.3 в своём классе должна была стать самой дешёвой ракетой в мире, но из-за неудач компания решила отказаться от проекта и сосредоточится на разработке очередного поколения — Rocket 4.

По замыслам Astra новая ракета сможет доставлять на низкую околоземную орбиту до 300 кг грузов и до 200 кг на солнечно-синхронную по цене $3,95 млн. Rocket 3.3 должна была доставлять на орбиту до 150 кг грузов, стоимость запуска — $2,5 млн.