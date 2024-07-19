В США придумали интеллектуальную домашнюю пивоварню

Пивоварня может приготовить не только пиво, но и медовуху, белое вино, сидр, комбучу. Пользователю нужно только добавить в ёмкость подготовленный порошок, который входит в комплект, а затем его можно приобрести отдельно, и чистую воду. После этого к панели управления нужно поднести специальную RFID-метку и устройство автоматически запустит необходимую программу.

В зависимости от выбранного напитка процесс ферментации и брожения может длиться до двух недель для получения необходимой плотности и цвета продукта. В течение периода приготовления напитка S1 будет полностью в автоматическом режиме регулировать давление, температуру, а также контролировать процесс охлаждения.

На данный момент производитель собирает донаты на подготовку и организацию серийного производства. В случае успешного запуска проекта компания начнёт продавать домашнюю пивоварню по всему миру в декабре 2024 года. Стоимость устройства на этапе краудфандинга может составить $300, или 26,5 тысяч рублей по текущему курсу (на 17 июля 2024 года). Потом цены могут измениться.