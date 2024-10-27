Наука и технологии
Опубликовано 27 октября 2024, 20:15
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В США придумали протез сетчатки глаза для возвращения зрения пациентам

Участникам исследования восстановили зрение
Американская компания Science Corporation, один из прямых конкурентов Neuralink Илона Маска, представила итоговый вариант ретинального импланта Prima, разработанного ещё в 2022 году. В тестировании устройства приняли участие 38 человек с географической атрофией — поражением сетчатки глаза, ведущим к потере зрения.
В США придумали протез сетчатки глаза для возвращения зрения пациентам

© Science Corporation

У всех пациентов восстановилось зрение — каждый из них практически не мог видеть, но в итоге они смогли снова распознавать лица и читать.

Чип, имплантируемый в глазное яблоко, использует как центральное протезное, так и периферическое естественное зрение. По словам одного из координаторов исследования профессора Франка Хольца, ранее не было никаких реальных вариантов лечения, «которые могли бы улучшить зрение у пациентов с такими проблемами».

«Результаты демонстрируют важную веху в лечении слепоты, вызванной географической атрофией (ГА) из-за возрастной макулярной дегенерации. Впервые удалось восстановить реальное зрение в сетчатке, которая ухудшилась из-за возрастной макулярной дегенерации», — отметил Шольц в описании исследования.