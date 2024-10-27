В США придумали протез сетчатки глаза для возвращения зрения пациентам

У всех пациентов восстановилось зрение — каждый из них практически не мог видеть, но в итоге они смогли снова распознавать лица и читать.

Чип, имплантируемый в глазное яблоко, использует как центральное протезное, так и периферическое естественное зрение. По словам одного из координаторов исследования профессора Франка Хольца, ранее не было никаких реальных вариантов лечения, «которые могли бы улучшить зрение у пациентов с такими проблемами».

«Результаты демонстрируют важную веху в лечении слепоты, вызванной географической атрофией (ГА) из-за возрастной макулярной дегенерации. Впервые удалось восстановить реальное зрение в сетчатке, которая ухудшилась из-за возрастной макулярной дегенерации», — отметил Шольц в описании исследования.