В США приняли закон по защите артистов от ИИ

Опубликовано 19 сентября 2024, 08:501 мин.
В США приняли закон по защите артистов от ИИБудущее уже наступило
Достижения в области ИИ создают риски для творческих профессий и актёры всё чаще опасаются, что их образы могут быть сымитированы искусственным интеллектом.
Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом 17 сентября подписал два законопроекта, призванных защитить артистов от несанкционированного использования их цифровых копий с помощью ИИ.
Первый законопроект требует, чтобы контракты включали информацию об использовании цифровых копий, созданных ИИ, и предусматривали профессиональное представительство исполнителя при обсуждении этих контрактов.
Второй законопроект запрещает коммерческое использование цифровых копий умерших артистов без согласия их наследников.
Это не первый случай регулирования ИИ. В марте губернатор Теннесси подписал аналогичный закон для защиты музыкантов.
Евросоюз также продвинулся в этом направлении, внедрив «Закон об ИИ» в августе 2024 года.