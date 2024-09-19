В США приняли закон по защите артистов от ИИ

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом 17 сентября подписал два законопроекта, призванных защитить артистов от несанкционированного использования их цифровых копий с помощью ИИ.

Первый законопроект требует, чтобы контракты включали информацию об использовании цифровых копий, созданных ИИ, и предусматривали профессиональное представительство исполнителя при обсуждении этих контрактов.

Второй законопроект запрещает коммерческое использование цифровых копий умерших артистов без согласия их наследников.

Это не первый случай регулирования ИИ. В марте губернатор Теннесси подписал аналогичный закон для защиты музыкантов.

Евросоюз также продвинулся в этом направлении, внедрив «Закон об ИИ» в августе 2024 года.