Наука и технологии
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В США признали бесполезность новейших истребителей F-35 при проникновении вглубь Китая
Но зато рассказали, какой аппарат справился с этим
Американские журналисты опубликовали материал, в котором признали бесполезность новейших истребителей F-35 при проникновении вглубь Китая. Связано это с невозможностью самолёта преодолевать значительные расстояния над Тихим океаном в отсутствие воздушной дозаправки.
Из-за этого ВВС США пришлось воспользоваться самолётом, создаваемым в рамках программы Next Generation Air Dominance (NGAD), пишет Defense News. В то же самое время F-35A Lightning II использовали для атаки китайских надводных кораблей и наземных целей.
Также истребитель был полезен при защите американских и тайваньских объектов от китайских самолётов — F-35 обеспечивал защиту и от крылатых ракет.
Важно отметить, что всё происходившее было частью военных учений. По их результатам генерал-лейтенант ВВС США Клинт Хиноут отметил, что американский истребитель пятого поколения оказался «совсем не тем, каким военные ожидали его увидеть».