В США признали бесполезность новейших истребителей F-35 при проникновении вглубь Китая

Из-за этого ВВС США пришлось воспользоваться самолётом, создаваемым в рамках программы Next Generation Air Dominance (NGAD), пишет Defense News. В то же самое время F-35A Lightning II использовали для атаки китайских надводных кораблей и наземных целей.

Также истребитель был полезен при защите американских и тайваньских объектов от китайских самолётов — F-35 обеспечивал защиту и от крылатых ракет.

Важно отметить, что всё происходившее было частью военных учений. По их результатам генерал-лейтенант ВВС США Клинт Хиноут отметил, что американский истребитель пятого поколения оказался «совсем не тем, каким военные ожидали его увидеть».