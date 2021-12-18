В США признали, что их страна больше не конкурент России на море

По его словам, у России появились новые вооружения и технологии, благодаря которым её флот имеет преимущество перед американской авианосной группой (CSG). К ним относятся строящиеся и переданные флоту подводные лодки, фрегаты и десантные корабли, противоракетные комплексы, а также знаменитые уже ракеты «Циркон».

Епископос также отметил, что российский флот скоро получит ядерные беспилотники «Посейдон». Всё это даёт российским войскам уверенность, что они смогут успешно противостоять войскам НАТО в случае войны, а также полностью нейтрализовать военные формирования вроде CSG.

«Михаил Ходаренок написал в конце 2020 года, что новая российская крылатая противокорабельная гиперзвуковая ракета 3М22 "Циркон" "радикально изменит баланс сил в открытом море"», — отметил автор.