В США признали генеративный ИИ инструментом изобретателя

В USPTO пояснили, что системы искусственного интеллекта предоставляют услуги и генерируют идеи, но остаются инструментами в руках человека-изобретателя. При этом не предусмотрено отдельной процедуры оценки патентоспособности изобретений, созданных с помощью ИИ.

Правила совместного авторства остаются традиционными, когда в создании изобретения с помощью искусственного интеллекта участвуют несколько людей. Позиция Федерального апелляционного суда о том, что ИИ не может быть указан в качестве изобретателя в патентной заявке, также сохраняется.