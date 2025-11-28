В США признали генеративный ИИ инструментом изобретателя

Опубликовано 28 ноября 2025, 17:331 мин.
В США признали генеративный ИИ инструментом изобретателяПри патентовании
Ведомство по патентам и товарным знакам США (USPTO) выпустило обновленные рекомендации относительно использования генеративного искусственного интеллекта (ИИ) в изобретательской деятельности. Согласно документу, ИИ-системы рассматриваются как инструменты, аналогичные лабораторному оборудованию или программному обеспечению.
В USPTO пояснили, что системы искусственного интеллекта предоставляют услуги и генерируют идеи, но остаются инструментами в руках человека-изобретателя. При этом не предусмотрено отдельной процедуры оценки патентоспособности изобретений, созданных с помощью ИИ.
Правила совместного авторства остаются традиционными, когда в создании изобретения с помощью искусственного интеллекта участвуют несколько людей. Позиция Федерального апелляционного суда о том, что ИИ не может быть указан в качестве изобретателя в патентной заявке, также сохраняется.