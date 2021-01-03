В США признали мощность нового двигателя для Су-57

Авторы, ссылаясь на российские СМИ, отмечают, что войска получат Су-57 с двигателем второго этапа уже в 2022 году. Они также обратили внимание на то, что характеристики летательного аппарата, оснащенного новым двигателем, заметно усовершенствуются.

Более того, американское издание со ссылкой на российские СМИ, назвало новый двигатель Су-57 “самым мощным в мире” среди двигателей, которыми когда либо были оснащены истребители этого типа.

В то же время, отмечается, что сейчас самым мощным двигателем для двухдвигательных истребителей признан F119, которым оснащен F-22, тогда как самый мощный двигатель для однодвигательных истребителей - F135 - получил F-35. "Сатурн 30" для Су-57, потенциально, будет лучше этих двигателей.