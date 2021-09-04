В США признали российские военные вертолёты одними из лучших

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В США признали российские военные вертолёты одними из лучшихИ составили рейтинг, в котором большая часть машин – российские
Американское издание Military Watch составило условный рейтинг военных вертолётов, которые, по мнению авторов, являются самыми боеспособными и опасными.
В рейтинг издания Military Watch вошли в основном американские и российские вертолёты. На первом месте оказалась знаменитая российская машина Ка-52 «Аллигатор». Второе место отвели вертолёту Ми-28НМ «Ночной суперохотник» – самой «молодой» модели из представленных в рейтинге. Третье место отдали знаменитому McDonnell Douglas AH-64 Apache, который, по мнению авторов, быстро устаревает и слишком дорого обходится в обслуживании. Четвёртое место занял снова российский, точнее, советский Ми-24 и его современная модификация – Ми-35. На пятом месте оказался китайский Z-10M за низкую стоимость и лёгкость обслуживания.
Среди прочего в рейтинге отмечено, что Россия – одна из немногих стран, в которой производят боевые вертолёты в разных модификациях.