В США признали Россию главным соперником в развитии оружия массового уничтожения в будущем

Наука и технологии
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В США признали Россию главным соперником в развитии оружия массового уничтожения в будущемОб этом говорится в докладе американской разведки
Согласно обнародованному докладу директора Национальной разведки США, который должен быть зачитан на заседании спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса США, Россия продолжит оставаться крупнейшим соперником Штатов по наличию и развитию оружия массового уничтожения (ОМУ).
По информации, в докладе идёт речь о том, что Россия считает свой ядерный потенциал необходимым для сдерживания США и НАТО, а также отмечен факт, что Россия разрабатывает «системы доставки, предназначенные для преодоления системы ПРО США».
Отмечается, что доклад составлен на основе данных, которые были в распоряжении у американской разведки на 21 января текущего года. «Согласно нашим оценкам, Россия в обозримом будущем останется крупнейшим и обладающим наибольшими возможностями соперником Соединенных Штатов с точки зрения оружия массового уничтожения, поскольку расширяет и совершенствует свой ядерный арсенал и наращивает возможности стратегических и нестратегических вооружений», — сказано в документе.
Источник: ТАСС