В США признали Россию главным соперником в развитии оружия массового уничтожения в будущем

По информации, в докладе идёт речь о том, что Россия считает свой ядерный потенциал необходимым для сдерживания США и НАТО, а также отмечен факт, что Россия разрабатывает «системы доставки, предназначенные для преодоления системы ПРО США».

Отмечается, что доклад составлен на основе данных, которые были в распоряжении у американской разведки на 21 января текущего года. «Согласно нашим оценкам, Россия в обозримом будущем останется крупнейшим и обладающим наибольшими возможностями соперником Соединенных Штатов с точки зрения оружия массового уничтожения, поскольку расширяет и совершенствует свой ядерный арсенал и наращивает возможности стратегических и нестратегических вооружений», — сказано в документе.