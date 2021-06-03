Что интересно, именно он ответственен в Пентагоне за создание подобного типа вооружения.

Вместе с тем Уайт заявил, что «оппоненты Соединённых Штатов накопили значительное количество баллистических ракет», передаёт Военное Обозрение. Правда, военный начальник не стал уточнять, кого именно он считает «возможными противниками» страны.

Также представитель Минобороны США отметил, что гиперзвуковые разработки США всё ещё являются заметным сдерживающим фактором от возможного военного конфликта.

Напомним, что ранее, в апреле 2021 года, ВВС Соединённых Штатов провалили испытания нового гиперзвукового оружия.