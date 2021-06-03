Наука и технологии
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В США признали своё отставание от противников в производстве гиперзвукового оружияУдивительная смелость
Накануне состоялась видеоконференция, организованной вашингтонским Центром стратегических и международных исследований. В рамках неё представитель Минобороны США Майкл Уайт рассказал об отставании страны от потенциальных противников в вопросах производства гиперзвукового оружия.
Что интересно, именно он ответственен в Пентагоне за создание подобного типа вооружения.
Вместе с тем Уайт заявил, что «оппоненты Соединённых Штатов накопили значительное количество баллистических ракет», передаёт Военное Обозрение. Правда, военный начальник не стал уточнять, кого именно он считает «возможными противниками» страны.
Также представитель Минобороны США отметил, что гиперзвуковые разработки США всё ещё являются заметным сдерживающим фактором от возможного военного конфликта.
Напомним, что ранее, в апреле 2021 года, ВВС Соединённых Штатов провалили испытания нового гиперзвукового оружия.