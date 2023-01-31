В США признали свою неспособность защищаться в случае новой войны

США не смогут обеспечить необходимый уровнь ни своей обороны, ни союзников — не смогут обеспечить фронт необходимым количеством оружия и боеприпасов.

Поэтому война в случае, например, с Китаем из-за Тайваня будет для США полной проблем. «В какой-то момент ситуация достигнет кризисного уровня», — отметил чиновник.

Также он подчеркнул, что в случае развития худшего сценария, «способность США защищаться может оказаться под угрозой».