В США признали свою неспособность защищаться в случае новой войны

19:07, 31 января 2023
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В США признали свою неспособность защищаться в случае новой войныИз-за недостаточного обеспечения оружием и боеприпасами
Неназванный американский чиновник выразил обеспокоенность о неспособности США к эффективной обороне в случае нового крупномасштабного конфликта, протекающего параллельно украинскому.
Фото: Сapegazette.com
США не смогут обеспечить необходимый уровнь ни своей обороны, ни союзников — не смогут обеспечить фронт необходимым количеством оружия и боеприпасов.
Поэтому война в случае, например, с Китаем из-за Тайваня будет для США полной проблем. «В какой-то момент ситуация достигнет кризисного уровня», — отметил чиновник.
Также он подчеркнул, что в случае развития худшего сценария, «способность США защищаться может оказаться под угрозой».