В США признали улучшения российского истребителя Су-57

Опубликованную фотографию самолета заметило издание The Drive. Так, согласно опубликованным авторами данным, летательный аппарат Т-50С-2 оборудован инфракрасной системой наведения 101КС-В, расположенной в передней части. Кроме того, модель оснащена зондом воздушной дозаправки с неокрашенным носовым обтекателем, а также улучшенными ассиметричными воздухозаборниками.

”Допуски на панели обшивки здесь значительно лучше, чем то, что мы видели на одиннадцати предсерийных самолетах”, — поделился мнением в социальной сети Twitter редактор Aviation Week Стив Тримбл.